Кортни Кокс посмеялась над Джаредом Лето, выложив фото, где она полная его копия

Ничто не предвещало беды, когда знаменитый певец выложил очередное селфи в "Инстаграме". Но надо же в тот момент было пройти мимо парочке шутников, которые не смогли сдержать комментарий, и что тут началось...

Недавно Джаред Лето поделился с фанатами рядовым снимком, подписав под ним, что съёмки сериала по комиксам Marvel "Морбиус" закончены, а сам певец теперь собирается в тур со своей рок-группой 30 Seconds to Mars. Но тут не смог сдержаться актёр Зак Брафф, известный по роли Джона Дориана из "Клиники". Он написал под фото: "Выглядишь сегодня как Кортни Кокс. Офигенно".

Актёра поддержал известный комик Дэвид Спейд, и шуточки в комментах начали набирать обороты. Конечно же, это не могла просто так оставить сама Кортни Кокс. 54-летняя звезда "Друзей" ответила своим обработанным селфи, под которым написала: "Выгляжу сегодня как Джаред Лето. #ИЧувствуюСебяОфигенно".

Фанаты с юмором отнеслись к ситуации и оценили попытку Кортни заступиться за Джареда. Теперь они принялись шутить над актрисой, упражняясь в остроумии, пишет Daily Mail.

Блин, ты выглядишь как тот парень Фиби, которого все ненавидели Пользователь "Инстаграма"

Ты выглядишь больше похожей на Джареда Лето, чем сам Джаред Лето Пользователь "Инстаграма"

Иисус! Иисус, это ты? Пользователь "Инстаграма"

Кортни Кокс впервые показала это фото "Друзей", и за ним стоит особенная история