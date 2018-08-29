Невеста Бибера надела на встречу с пастором толстовку с надписью "Россия"

Девушка приехала в гости и начала нянчить сына священника, пока Бибер говорил по телефону.

Хейли Болдуин и Джастин Бибер выглядели как идеальная семейная пара, когда приехали в гости к пастору и его семье в Лос-Анджелес. 21-летняя дочь Стивена Болдуина была очарована ребёнком священника и мило с ним нянчилась, пока Джастин говорил по телефону, сообщает Daily Mail.

Примечательно, что для визита к пастору Хейли выбрала весьма необычный наряд. Девушка надела чёрный спортивный костюм, на толстовке которого было написано "Россия".

24-летний Бибер сделал предложение новой возлюбленной 7 июля во время совместной поездки на Багамы. До этого они встречались с декабря по январь 2016 года и снова сошлись в мае 2018 года, когда Джастин расстался с Селеной Гомес.

Впрочем, несмотря на такую быструю помолвку, пара решила отложить свадьбу до следующего года, чтобы избежать "давления".