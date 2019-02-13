Брак для Бибера оказался не таким радужным — певец пытается выйти из депрессии

Источники, близкие к певцу, утверждают, что подавленное состояние Джастина не имеет никакого отношения к его браку с 22-летней Хейли Болдуин. Но как знать.

Казалось бы, успешная карьера, красавица-жена — что ещё нужно для счастья? Но друзья артиста утверждают, что в последнее время тот чувствует себя довольно депрессивно, будто борется с какими-то внутренними проблемами, пишет Mirror.

Возможно, разлад в мир 24-летнего Джастина привнёс брак, всё-таки это новый для артиста опыт. Но люди из окружения певца утверждают, что после свадьбы в сентябре прошлого года в доме молодожёнов царит лишь любовь и согласие.

У меня большие проблемы с доверием к людям, даже к моей жене Хейли. Мне постоянно кажется, что люди хотят меня использовать, и журналисты тоже Джастин Бибер

Артист признался, что с 13 лет он рос на сцене под пристальным взглядом толпы и у него не было возможности понять, кем он является на самом деле. Это наложило свой отпечаток на дальнейшую жизнь певца. Но теперь им занимаются отличные специалисты, и Джастин уверен в том, что скоро ему станет лучше.