"Помолитесь за меня". Депрессия вынудила Бибера обратиться за помощью к фанатам

Слухи о том, что известный певец пребывает в мрачном расположении духа, появились ещё в феврале. А позже это подтвердили и друзья Бибера. Фанаты во всём винили брак певца, но это оказалось далеко от правды.

25-летний артист в интервью мартовскому номеру Vogue признался, что действительно страдает от депрессии, но Хейли Болдуин тут ни при чём. Жена, наоборот, оказывает ему невероятную поддержку. Всё дело в его недоверии к людям из-за специфики сферы, в которой он работает.

Бибер считает, что проблемы с психикой он унаследовал от родителей, поэтому ему остаётся только смириться. Недавно певец опубликовал пост в "Инстаграме", где наконец-то обратился напрямую к своим фанатам.

Ребят, хочу держать вас в курсе. Сейчас мне приходится бороться со своими страхами. Чувствую себя оторванным от мира и в целом странно. Я всегда после такого прихожу в себя, поэтому особо не волнуюсь. Просто хочу попросить вас помолиться за меня Джастин Бибер

Также артист понадеялся, что его открытость сможет помочь кому-то, оказавшемуся в подобной ситуации. В комментариях поклонники творчества певца высказали ему слова поддержки и пообещали, что обязательно выполнят его просьбу.

"Брак для Бибера оказался не таким радужным — певец пытается выйти из депрессии"