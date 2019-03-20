Бибер в 4-й раз отменил свадьбу, и его жена обратилась к адвокату по разводам

22-летняя модель не хочет доводить дело до печального конца и расстраивать певца разводом, но она должна в том числе думать и о себе, пишет Mirror.

В июле прошлого года влюблённые объявили о помолвке и поженились в ноябре. Позже Бибер признался, что его мучает сильная депрессия, но это никак не связано с его женой и семейной жизнью. Наоборот, Хейли постоянно его во всём поддерживает и всячески помогает. Супругам даже пришлось отменить свадебное торжество. Его откладывали четыре раза, но под конец решили отменить, чтобы не тревожить и без того нестабильного Джастина Бибера.

Как говорят источники, близкие к паре, Хейли ни капли не расстроилась, потому что здоровье мужа для неё важнее. В интервью для журнала Vogue супруги признались, что брак на самом деле оказался куда сложнее, чем они представляли. С каждым днём обстановка в доме продолжала ухудшаться.

Хейли очень переживает за Джастина, но, несмотря на всю её поддержку, он постоянно куда-то пропадает, заявляя, что ему нужно пространство. Она не понимает, почему они не могут проводить время вместе. У Хейли просто заканчиваются варианты Источник, близкий к паре

Также Хейли рассказала журналистам о прошлых отношениях с Джастином — парочка уже встречалась в 2015 году. Тогда они расстались из-за похожих причин: певец вёл себя отстранённо и девушка чувствовала себя одиноко. Бывали даже случаи, когда она заходила в комнату, а Джастин, заметив это, тут же уходил.

Брак для Бибера оказался не таким радужным — певец пытается выйти из депрессии