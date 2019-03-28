Полицейские задержали Бибера из-за слишком модных кроссовок

Известный 25-летний певец недавно выложил в своём инстаграме сториз, где поделился с подписчиками произошедшим с ним забавным случаем. Мало кто думал, но носить брендовые вещи — тяжёлый труд, ведь иногда приходится отбиваться от полиции.

В сторис Бибер со смехом пояснил, что к нему подошёл полицейский и поинтересовался насчёт его кроссовок. Справедливости ради стоит заметить, что дизайнерская обувь вызвала вопросы не просто так — один из модных элементов очень похож на магнитную бирку, предотвращающую кражи из магазина.

Судя по видео, на канадском певце надеты Nike Air Max 90 Off-White, которые стоят около 600 долларов. Поэтому бдительный полицейский и насторожился, заметив очевидно дорогую обувь с биркой. Однако после небольшой помощи от Гугла выяснилось, что Бибер не крал кроссовки. Полицейский отпустил певца с миром.

Бибер отметил в сториз дизайнера кроссовок и основателя марки Off-White Вирджила Абло. Певец шуточно обвинил его в том, что Абло своим неординарным творческим решением подставил его и чуть не подвёл под монастырь.

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