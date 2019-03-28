Полицейские задержали Бибера из-за слишком модных кроссовок

В сторис Бибер со смехом пояснил, что к нему подошёл полицейский и поинтересовался насчёт его кроссовок. Справедливости ради стоит заметить, что дизайнерская обувь вызвала вопросы не просто так — один из модных элементов очень похож на магнитную бирку, предотвращающую кражи из магазина.
Судя по видео, на канадском певце надеты Nike Air Max 90 Off-White, которые стоят около 600 долларов. Поэтому бдительный полицейский и насторожился, заметив очевидно дорогую обувь с биркой. Однако после небольшой помощи от Гугла выяснилось, что Бибер не крал кроссовки. Полицейский отпустил певца с миром.
Бибер отметил в сториз дизайнера кроссовок и основателя марки Off-White Вирджила Абло. Певец шуточно обвинил его в том, что Абло своим неординарным творческим решением подставил его и чуть не подвёл под монастырь.
Бибер в 4-й раз отменил свадьбу, и его жена обратилась к адвокату по разводам
- Популярные
- По времени