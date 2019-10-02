Скандально известный украинец Виталий Седюк в очередной раз подтвердил свою репутацию, "подшутив" над зарубежной звездой. Теперь не повезло американскому поп-исполнителю Джастину Тимберлейку и его жене Джессике Бил.

Пранкер Седюк уже покушался на нервные клетки таких известных личностей, как Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Ким Кардашьян, Джиджи Хадид и Брэдли Купер. Именно Седюк выбежал перед Джамалой на Евровидении-2017 с флагом Австралии и снял перед певицей трусы. В этот раз не сбежал от шутника Джастин Тимберлейк с женой, пишет Daily Mail.

Популярный 38-летний певец прибыл вместе с супругой на Неделю моды в Париже. Пара вышла из машины, окружённая охранниками и ассистентами, но Седюку удалось прорваться сквозь эту толпу. Он схватил Тимберлейка за ногу и не отпускал, как бы певец ни пытался его стряхнуть. Испуганная Джессика Бил цеплялась за руку мужа, но её не отпускала.

Когда охранникам удалось отогнать пранкера, пара продолжила шествие как ни в чём не бывало. Чтобы успокоить жену, певец сказал ей что-то забавное, вызвав улыбку. Что случилось с Седюком дальше — пока не известно.

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