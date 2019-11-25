Тимберлейка обвинили в измене после снимков папарацци, где он флиртует с другой

Женатый артист заставил своих поклонников изрядно понервничать, отдохнув со своей партнёршей по фильму.

38-летний певец снимается вместе с 30-летней Алишей Вейнрайт в ленте "Палмер", где они играют влюблённых. Но, похоже, сценарий просочился и в реальную жизнь. Актёров засняли в баре The Absinthe House в Новом Орлеане, пишет Daily Mail. Они сидели рядом и держались за руки. А потом ладонь девушки оказалась у Тимберлейка на колене.

В какой-то момент он схватил её руку и положил себе на колено. И она стала нежно поглаживать его ногу. Потом он взял её руку в свои <...> Очевидец

При этом артист уже семь лет женат на американской актрисе Джессике Бил, они воспитывают сына. Однако в тот вечер Джастин почему-то был без обручального кольца. Что породило слухи об очередной измене: в 2011 году пара на время разорвала отношения из-за того, что Бил заподозрила супруга в связи с его бывшей девушкой Оливией Манн.

Однако источник, близкий к артисту, поспешил оправдать певца. По его словам, ничего особенного между Тимберлейком и Алишей не происходило. Они были на открытом балконе в окружении друзей и просто отдыхали.

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