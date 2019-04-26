Осторожно, новая девушка Бонда: 11 фото, на которые можно смотреть бесконечно

В официальном аккаунте Джеймса Бонда в "Твиттере" объявили о том, что к актёрскому составу 25-го фильма бондианы присоединилась Ана де Армас.

Точная дата начала съёмок пока не известна, зато объявлен день премьеры. Новый фильм о Джеймсе Бонде зрители увидят 8 апреля 2020 года.

Кроме 30-летней кубинской актрисы в картине появятся Дэниел Крэйг, Леа Сейду, Рэйф Файнс и Рами Малек.

Год ожидания можно потратить на просмотр фильмов с участием Аны де Армас и разглядывание горячих фото, которые актриса выкладывает в "Инстаграме".

Девушка мечтала стать актрисой с детства. В Голливуде Ана впервые заявила о себе в 2015 году, снявшись в фильме "Кто там" вместе с Киану Ривзом.

Затем в 2017 году её партнёром на экране стал Райан Гослинг. В фантастическом боевике "Бегущий по лезвию 2049" она сыграла девушку главного героя.

Ана утверждает, что попасть в столь известный голливудский фильм очень непросто.

Но ролью в "Бегущем по лезвию 2049" девушка настолько громко заявила о себе, что её пригласили сняться даже в бондиане.

На странице Аны в "Инстаграме" уже 1,3 млн подписчиков. Девушка радует фанатов живыми, не постановочными фото из путешествий.

Ана дурачится вместе с друзьями, делает селфи с любимой собакой и своим парнем, художником Алехандро Пинейро Белло.