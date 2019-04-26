Осторожно, новая девушка Бонда: 11 фото, на которые можно смотреть бесконечно

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Осторожно, новая девушка Бонда: 11 фото, на которые можно смотреть бесконечно

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Фото: © Instagram/ana_d_armas

В официальном аккаунте Джеймса Бонда в "Твиттере" объявили о том, что к актёрскому составу 25-го фильма бондианы присоединилась Ана де Армас.

Точная дата начала съёмок пока не известна, зато объявлен день премьеры. Новый фильм о Джеймсе Бонде зрители увидят 8 апреля 2020 года.

<p>Фото: © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/ana_d_armas/" target="_blank">ana_d_armas</a></p>

Кроме 30-летней кубинской актрисы в картине появятся Дэниел Крэйг, Леа Сейду, Рэйф Файнс и Рами Малек.

<p>Фото: © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/ana_d_armas/" target="_blank">ana_d_armas</a></p>

Год ожидания можно потратить на просмотр фильмов с участием Аны де Армас и разглядывание горячих фото, которые актриса выкладывает в "Инстаграме".

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Девушка мечтала стать актрисой с детства. В Голливуде Ана впервые заявила о себе в 2015 году, снявшись в фильме "Кто там" вместе с Киану Ривзом.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/ana_d_armas/" target="_blank">ana_d_armas</a></p>

Затем в 2017 году её партнёром на экране стал Райан Гослинг. В фантастическом боевике "Бегущий по лезвию 2049" она сыграла девушку главного героя.

<p>Фото: © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/ana_d_armas/" target="_blank">ana_d_armas</a></p>

Ана утверждает, что попасть в столь известный голливудский фильм очень непросто.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/ana_d_armas/" target="_blank">ana_d_armas</a></p>

Но ролью в "Бегущем по лезвию 2049" девушка настолько громко заявила о себе, что её пригласили сняться даже в бондиане.

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На странице Аны в "Инстаграме" уже 1,3 млн подписчиков. Девушка радует фанатов живыми, не постановочными фото из путешествий.

<p>Фото: © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/ana_d_armas/" target="_blank">ana_d_armas</a></p>

Ана дурачится вместе с друзьями, делает селфи с любимой собакой и своим парнем, художником Алехандро Пинейро Белло.

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