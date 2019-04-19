Звезда "Аквамена" Джейсон Момоа сбрил бороду впервые за 7 лет, и его не узнать

Не можете представить этого брутального красавца с лицом, гладким, как у младенца? Неудивительно, ведь, по словам Аквамена, он давненько не расставался с растительностью на лице.

Но всему приходит конец, и 39-летний актёр решил распрощаться со своим "достоинством". Момоа, который особенно полюбился зрителям в "Игре престолов" и "Аквамене", разместил ролики на "Ютубе" и в "Инстаграме", где сбривает свою роскошную растительность на свалке в пустыне.

Но Момоа не просто решил показать, как бреется. Цель была высокая и благородная: артист хотел таким образом привлечь внимание к проблемам загрязнения окружающей среды. Он призвал людей отказаться от использования пластика и перейти на перерабатываемый алюминий.

До свидания, Дрого, Аквамен, Деклан, Баба. Я сбриваю этого зверя, пора что-то менять. Менять к лучшему — ради моих детей, ваших детей, ради всего мира. Давайте внесём позитивные изменения в здоровье нашей планеты. Очистим океаны и землю от пластика Джейсон Момоа

Сложно после такого не любить актёра ещё больше, решили его фанаты, о чём рассказали в комментариях. Успев, правда, немного погрустить из-за того, что пришлось попрощаться с привычным образом Джейсона.

Разве можно быть ещё более совершенным? Красавец, да ещё и об окружающей среде заботится Hannah Victoria Parchment Rosa