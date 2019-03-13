Стэтхем устроил свой "Форсаж" - с самокатом и годовалым сыном. Ждем новую часть?

Фанаты привыкли видеть известного актера суровым и непоколебимым парнем, безжалостным героем кассовых боевиков. Но никто не знал, что на самом деле Стэтхем внутри мягкий, как зефирка, пишет WireWag.
Популярный актер известен в том числе своей любовью к автомобилям. В его гараже можно найти и шикарные машины, и новейшие мотоциклы. Стэтхем прекрасно умеет на них ездить и, видимо, пытается привить такие навыки и своему сынишке.
За руль серьезных машин полуторагодовалому Джеку пока рано, поэтому актер придумал отличную альтернативу. Судья по фото, малышу от папы достались не только харизма, но и умение держаться за рулем.
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