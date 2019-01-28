Папарацци сняли Джека Николсона, уплетающего картошку, и эти фото просто пугают

81-летний актёр очень любит бейсбол и часто ходит на стадион вместе с сыном Рэйем посмотреть на игру любимой команды.

У известного актёра Джека Николсона и его сына есть прекрасная традиция, которой они не изменили и в этом году, — вместе ходить на бейсбольные матчи. В этот раз фанаты заметили их на игре "Лос-Анджелес Лейкерс", пишет Daily Mail.

Хотя заметили не без труда — только истинные поклонники творчества Николсона смогли бы его узнать. Актёр, очевидно, прибавил несколько лишних килограммов, показать которые в выгодном свете не смог даже стильный чёрный костюм.

Фанаты были неприятно удивлены такими переменами. Многие подумали, что это сказываются возраст и рацион, пример которого можно увидеть на фото.

Но мы будем считать, что это усиленная подготовка к новой, пока не известной роли.

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