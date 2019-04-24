Дженнифер Гарнер безусловно самая красивая, и не только по версии People: 8 фото

Журнал People наконец-то объявил о том, что в этом году самой красивой женщиной была признана известная актриса Дженнифер Гарнер. По этому случаю Лайф решил пояснить своим читателям, почему этот выбор был логичным.

47-летняя Дженнифер Гарнер прославилась в первую очередь как актриса в фильмах "Сорвиголова", "Джуно" и "Поймай меня, если сможешь"

Но своё время Дженнифер приходится тщательно распределять между актёрской карьерой, успешным бизнесом и своей семьёй

Актриса считает, что самого важного в этой жизни она уже добилась — у неё есть трое замечательных детей

Всё свободное время она посвящает им, занимаясь с ребятами и устраивая запоминающиеся праздники

Несмотря на свою популярность, Дженнифер любит дурачиться и заниматься хозяйством

И хоть брак с Бэном Аффлеком закончился неудачно, Дженнифер осталась с актёром в хороших отношениях, что лишь подтверждает её приятный характер

Своему новому титулу от People Дженнифер была очень рада, ведь она никогда не считала себя особой красавицей

Но, посмотрев на жизнь и достижения этой актрисы, можно сказать, что она действительно самая красивая в мире — и не только внешне

Журнал People признал певицу Пинк самой красивой женщиной в мире