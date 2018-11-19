Натянула по самое не хочу. Дженнифер Лопес насмешила фанатов нарядом из нулевых

Лопес вернула к жизни ещё один провокационный тренд из нулевых: торчащие из-под приспущенных брюк стринги.

Дженнифер Лопес постоянно привлекает внимание своими сексуальными формами, но в этот раз все взгляды были устремлены на её необычное нижнее белье, которой торчало из штанов. Дело в том, что 49-летняя певица снимает новый клип с диджеем Khaled на песню Limitless, для которого и выбрала столь странный наряд, сообщает The Sun.

По всей видимости, Лопес решила вернуться к моде 2000-х годов. Серые стринги словно вшиты в брюки, акцентируя внимание на накачанном прессе знаменитости.

Певица регулярно занимается в зале вместе со своим бойфрендом, бывшим профессиональным баскетболистом Алексом Родригесом. Знаменитость полностью отказалась от кофеина и алкоголя и перестала пренебрегать сном.