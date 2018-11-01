"Просто надела блестящую занавеску..." В Сети обсуждают голую фотосессию Джей Ло

49-летняя звезда дала интервью журналу InStyle, в котором рассказала о том, какой должна быть женская фигура, а заодно продемонстрировала свой обнажённый профиль.

Свежий номер InStyle украсили фотосессия и интервью Дженнифер Лопес. 49-летняя звезда предстала на страницах журнала в модном платье изумрудного цвета с обнажённым профилем. Кроме того, она поделилась своими мыслями по поводу новых стандартов женской красоты, которые задают такие звёзды, как Ким Кардашьян и Блэк Чайна.

Я всегда оставалась самой собой. В моей семье крутые изгибы женского тела — это часть культуры. Про меня говорили: "У Дженнифер большой зад, и это хорошо" Дженнифер Лопес

В качестве "голого" платья выступила накидка Valentino, и вряд ли кто-то ещё, кроме Лопес, так непринуждённо справился бы с задачей, поставленной стилистом. Помимо всего прочего, по ходу интервью певица и актриса прокомментировала своё участие в качестве члена жюри в шоу талантов American Idol.

Шоу снимали вживую, ничего не редактировалось. Зрители увидели меня такой, какая я есть. Они поняли, что у меня тоже есть сердце Дженнифер Лопес

Пользователи 9AGA сейчас бурно обсуждают новый наряд Джей Ло. Пост, который называется "Она просто надела блестящую занавеску" уже вышел в топы и собрал более 10 тыс. лайков.

Неувядающая красота. 15 актрис, которым уже за 40, но по ним и не скажешь