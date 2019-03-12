Не прошло и двух дней после помолвки, как жениха Джей Ло обвинили в измене

Похоже, звёздные пары продолжает накрывать волной измен. Теперь тучи сгустились над отношениями Джей Ло.

Только недавно стало известно, что 49-летняя певица получила помолвочное кольцо. Лопес сделал предложение, бейсболист Алекс Родригес, её бойфренд, с которым она встречается с 2017 года. Но не все смогли порадоваться вместе с парой. Так, коллега Родригеса Хосе Кансеко опубликовал ряд твитов, в которых говорил, что избранник Джей Ло ей изменил. Причём не с кем-нибудь, а с бывшей женой Кансеко Джессикой.

Смотрю World of Dance и вижу, как Джей Ло пишет Алексу Родригесу, даже не предполагая, что он изменяет ей с моей бывшей женой Джессикой. Бедная девушка, она понятия не имеет, кто он на самом деле Хосе Кансеко

Эск-бейсболист завил, что даже присутствовал при телефонном разговоре своей бывшей с Родригесом. И в подтверждение своих слов предложил пройти тест на детекторе лжи. Пожалев Джей Ло, спортсмен разошёлся настолько, что довольно грубо обозвал Родригеса. И даже предложил ему выяснить отношения в боксёрском поединке.

Я был рядом с ней [бывшей женой] несколько месяцев назад, когда он ей звонил. Алекс Родригес, перестань быть куском дерьма, перестань изменять Дженнифер Лопес! Я готов пройти тест на детекторе лжи, чтобы доказать что мои слова верны на 100%! Хосе Кансеко

Кансеко развёлся с Джессикой, которая тогда работала официанткой, в 1999 году, после трёх лет брака. И ранее уже обвинял Алекса в романе с ней — в 2008-м, пишет The Sun.