Джей Ло оскорбила мужчин, заявив, что до 33 лет они бесполезны: реакция Сети

Прошлым летом с 49-летней певицей вышло видео о сотрудничестве с приложением для знакомств "Тиндер". Тогда этот ролик прошёл незамеченным, но сейчас о нём внезапно вспомнили — и не зря. Всего одной фразой Дженнифер Лопес умудрилась разозлить многих, пишет Mirror.

По задумке "Тиндера", в серии видео знаменитости должны помогать обратившимся в поиске пары. Известные личности на камеру должны рассказывать о работе приложения и давать советы, как лучше выбрать себе пару. Вот и Дженнифер Лопес в том видео помогала кантри-певице Брук найти себе парня, делясь ценными замечаниями.

По крайней мере, так, вероятно, посчитала сама Джей Ло, заявив, что мужчины моложе 33 лет абсолютно бесполезны. Листая анкеты, она тут же привела пример — парня по имени Морис, который в свои 29 лет работал менеджером по социальным медиа. Тогда ролик и комментарий не вызвали особого ажиотажа, но о них внезапно вспомнили сейчас, и в Сети тут же начались бурления.

Ха! Представьте, что такое бы сказал мужчина! Женщины сразу накинулись бы на него с факелами и вилами, не так ли? Как-то лицемерно Пользователь Сети

Мне вот интересно, а в каком возрасте женщины становятся полезными? Это лишь подтверждает, что они ищут в мужчинах только выгоду для себя. Для женщины важен лишь статус Пользователь Сети

Ага, а если бы парень сказал, что женщины до 33 лет бесполезны, то потребовалось бы вмешательство ООН и все тряслись бы от ужаса. А так это просто тупая шутка. Так себе равноправие... Пользователь Сети

Конечно же, женщины поспешили вмешаться и заявили, что Джей Ло во всём права, а в комментариях собрались просто бесполезные мужчины младше 33 лет.