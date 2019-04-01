Джей Ло выложила откровенное фото в бикини, показав, как надо выглядеть в 49 лет

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Джей Ло выложила откровенное фото в бикини, показав, как надо выглядеть в 49 лет

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Фото © Instagram/jlo

Буквально вчера Джей Ло выложила в "Инстаграм" фото, которое взорвало Интернет. Поклонники известной певицы знали, что та держит себя в отличной форме, но и не подозревали — насколько, пишет New York Post.

Дженнифер Лопес дала понять под фото, что оно сделано на съёмках нового фильма Hustlers, который выйдет в 2020 году. По сюжету картины Джей Ло будет играть стриптизёршу, которая решит перехитрить своих богатых клиентов с Уолл-Стрит. Вместе с ней в фильме примет участие рэперша Карди Би, которая недавно заявила, что имела в прошлом реальный опыт работы стриптизёршей.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/jlo/" target="_blank"><strong>jlo</strong></a></p>

Известная актриса и певица хорошо подготовилась к роли и морально, и физически, упорно работая над собой, чтобы войти в образ. Фото мгновенно оценили фанаты Джей Ло, среди которых отметился её жених Алекс Родригес, топ-модель Наоми Кэмпбелл, а также певец и музыкант Ленни Кравиц.

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