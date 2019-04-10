Джей Ло выбрала слишком короткий костюм для нового клипа, показав абсолютно всё

Певица напомнила поклонникам, что она прекрасна со всех сторон, надев платье с вырезами до талии и боди с глубоким декольте.

Дженнифер Лопес совместно с рэпером French Montana выпустила клип на песню Medicine ("Лекарство"). За несколько дней видео успело набрать более 3,5 млн просмотров на YouTube.

Поклонников певицы больше всего впечатлило белое боди, которое она надела для съёмок в зеркальной комнате. Наряд, обнажающий всё то, за что Джей Ло так знаменита, доказывает: в свои 49 она по-прежнему в восхитительной форме!

В клипе она катается на карусели в полупрозрачном наряде и ковбойской шляпе, танцует в зеркальной комнате и даже демонстрирует отточенные движения на пилоне. Танцевать у шеста певица научилась во время подготовки к съёмкам в фильме "Мошенницы".

В чёрном платье с разрезами до талии Джей Ло смотрится не менее шикарно, чем в боди, обнажающем её знаменитую попу. Певица дополнила образ маской с несколькими лицами, украшенной камнями, но даже такой экстравагантный аксессуар не затмил красоту её форм, отражающихся в десятке зеркал.

В июне начинается второй концертный тур певицы, во время которого она отпразднует своё 50-летие. Новым клипом Дженнифер Лопес напоминает поклонникам, что выглядит потрясающе и готова вновь зажигать на сцене.