Джей Ло выбрала слишком короткий костюм для нового клипа, показав абсолютно всё

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Джей Ло выбрала слишком короткий костюм для нового клипа, показав абсолютно всё

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Фото: © Youtube/Jennifer Lopez

Певица напомнила поклонникам, что она прекрасна со всех сторон, надев платье с вырезами до талии и боди с глубоким декольте.

Дженнифер Лопес совместно с рэпером French Montana выпустила клип на песню Medicine ("Лекарство"). За несколько дней видео успело набрать более 3,5 млн просмотров на YouTube.

<p>Фото: © Youtube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=A8N4_cjLXH8" target="_blank">Jennifer Lopez</a></p>

Поклонников певицы больше всего впечатлило белое боди, которое она надела для съёмок в зеркальной комнате. Наряд, обнажающий всё то, за что Джей Ло так знаменита, доказывает: в свои 49 она по-прежнему в восхитительной форме!

В клипе она катается на карусели в полупрозрачном наряде и ковбойской шляпе, танцует в зеркальной комнате и даже демонстрирует отточенные движения на пилоне. Танцевать у шеста певица научилась во время подготовки к съёмкам в фильме "Мошенницы".

<p>Фото: © Youtube/<a href="https://www.youtube.com/watch?v=A8N4_cjLXH8" target="_blank">Jennifer Lopez</a></p>

В чёрном платье с разрезами до талии Джей Ло смотрится не менее шикарно, чем в боди, обнажающем её знаменитую попу. Певица дополнила образ маской с несколькими лицами, украшенной камнями, но даже такой экстравагантный аксессуар не затмил красоту её форм, отражающихся в десятке зеркал.

<p>Фото: © Youtube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=A8N4_cjLXH8" target="_blank">Jennifer Lopez</a></p>

В июне начинается второй концертный тур певицы, во время которого она отпразднует своё 50-летие. Новым клипом Дженнифер Лопес напоминает поклонникам, что выглядит потрясающе и готова вновь зажигать на сцене.

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