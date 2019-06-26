Дженнифер Лопес из Челябинска. 5 фото девушки, которая поражает своей красотой

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Фото © Instagram / m.n.eee18

Стать знаменитой девушке помогла визажист, которую она ласково называет крёстной феей.

Наталья — обычная жительница Челябинска, но с необычной внешностью. И всё благодаря её сходству с Дженнифер Лопес

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/m.n.eee18/" target="_blank">m.n.eee18</a></p>

Причём то, что девушка — копия американской знаменитости, первой заметила визажист Яна Панфиловская

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/m.n.eee18/" target="_blank">m.n.eee18</a></p>

С помощью косметики она подчеркнула схожие черты и повторила знаменитые образы певицы

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/m.n.eee18/" target="_blank">m.n.eee18</a></p>

И, как только фотографии Наташи с красивым макияжем стали расходиться по Сети, на неё посыпались предложения о съёмках

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/m.n.eee18/" target="_blank">m.n.eee18</a></p>

Сейчас девушка не скрывает, что хочет связать свою дальнейшую жизнь с модельным бизнесом

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/m.n.eee18/" target="_blank">m.n.eee18</a></p>

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