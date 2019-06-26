Дженнифер Лопес из Челябинска. 5 фото девушки, которая поражает своей красотой

Наталья — обычная жительница Челябинска, но с необычной внешностью. И всё благодаря её сходству с Дженнифер Лопес
Причём то, что девушка — копия американской знаменитости, первой заметила визажист Яна Панфиловская
С помощью косметики она подчеркнула схожие черты и повторила знаменитые образы певицы
И, как только фотографии Наташи с красивым макияжем стали расходиться по Сети, на неё посыпались предложения о съёмках
Сейчас девушка не скрывает, что хочет связать свою дальнейшую жизнь с модельным бизнесом
В Скандинавии только о ней и говорят: 10 фото девушки, ставшей мечтой для 8 млн