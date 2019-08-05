Джей Ло так отожгла на концерте в Москве, что костюм лопнул прямо на груди

Во время недавнего концерта, приуроченного к юбилею певицы, произошла небольшая неприятность: костюм на груди исполнительницы расстегнулся, не стерпев её энергичных движений.

Известная американская певица решила с размахом отметить своё 50-летие — не на курорте или в кругу семьи, а мировым турне. 4 августа настал черёд Москвы, где Дженнифер Лопес выступила на "ВТБ-арене" перед своими преданными фанатами.

Но во время исполнения песни Ain't It Funny случился конфуз: лямка верхней части костюма отстегнулась из-за неистовых танцев певицы. Она попыталась незаметно поправить комбинезон, но ничего не вышло, и Джей Ло решила не тратить на это время. Певица не растерялась и продолжила концертную программу, позже сменив белый костюм на красное платье.

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