50-летняя Джей Ло позировала на яхте, и её красивому телу позавидовали все

Знойной красавице недавно исполнилось 50, но фраза "Возраст — только цифра" полностью к ней применима.

Дженнифер Лопес поделилась со своими почти 100 млн подписчиков в "Инстаграме" фото с отдыха. И в очередной раз доказала, что остаётся "вечно молодой". Певица позировала в закрытом белом купальнике, стоя на мостике яхты.

Дженнифер приняла сексуальную позу, продемонстрировав загорелую подтянутую фигуру, стройные ноги и эффектные мышцы. А всей этой красотой любовался её 44-летний возлюбленный Алекс Родригес, с которым она вместе наслаждалась солнечными лучами и морем в Сен-Тропе, Франция, пишет Daily Mail.

Вероятно, артистка набирается сил перед премьерой фильма "Стриптизёрши", в котором она сыграла Рамону Вегу, опытную исполнительницу откровенных танцев.

И снимок артистки был принят фанатами на ура. Больше двух миллионов лайков и сотни восторженных комментариев подтвердили, что Лопес всё ещё удаётся быть на коне.

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