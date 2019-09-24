Стриптизёрша, которую сыграла Джей Ло, заявила, что актриса опорочила её образ

В начале сентября в прокате стартовал фильм "Стриптизёрши" с Дженнифер Лопес в главной роли, который собрал в прокате более 72 млн долларов. Но к фильму уже есть претензии — не только со стороны критиков.

Сюжет фильма основан на реальных событиях и рассказывает о группе танцовщиц стриптиза, лишившихся сбережений после кризиса. Девушки решили отомстить и провернуть аферу, жертвами которой стали богатые клиенты с Уолл-стрит.

И у стриптизёрши Рамоны, роль которой исполнила Джей Ло, есть прототип — Саманта Барбаш. Она лентой крайне недовольна. Саманта обвинила продюсерскую компанию STX films в клевете. По её словам, Дженнифер совсем не советовалась с ней при создании образа героини и воплотила на экране саму себя. Барбаш отметила, что вообще не танцевала на шесте. Кроме того, создатели в целом использовали её историю без разрешения и ничего не заплатили.

Теперь Саманта надеется на компенсацию, а в противном случае обещает обратиться в суд, пишет TMZ. Однако представители компании STX films возразили, что они не нуждаются в одобрении Барбаш, чтобы рассказывать истории, которые основаны на фактах, находящихся в открытом доступе.

Стоит отметить, то в 2017 году Саманта признала себя виновной в сговоре, нападении и воровстве, но ей удалось отделаться пятилетним условным сроком, пишет The Sun. По словам Саманты, когда она "обчищала" клиентов, она думала не о мести, как изображено в фильме, а о том, что она мать-одиночка и ей нужно прокормить сына.