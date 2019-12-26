50-летняя Джей Ло показала свои лучшие стороны, подчеркнув их латексным костюмом

Певица, видимо, прониклась духом Рождества и показала свою версию костюма Санты.

Артистка поделилась горячим снимком, снова заставив всех забыть не только про её возраст, но и про всё на свете. Лопес позировала в красном латексном костюме на фоне кабриолета ему в тон, когда возвращалась из спортзала в Майами, США, пишет Metro. На голове — любимый ею пучок, глаза скрывают очки, а акцент — на эффектных формах поп-дивы и роскошном прессе.

Подобным снимком похвастался и возлюбленный Лопес — бывший парень Камерон Диас, профессиональный бейсболист Алекс Родригес. Его певица указала и в качестве автора фото. Пара вместе с 2017 года, и спортсмен уже сделал своей избраннице предложение, так что поклонники с нетерпением ждут их свадьбы.

А пока фанатам остаётся наслаждаться привлекательными снимками. На странице у Дженнифер они за несколько часов поставили около 2,6 млн лайков, засыпав певицу комплиментами.

Извини, но как? Ты безупречна и внутри, и снаружи jwoww

Королева! Выглядишь замечательно massy.arias

Ранее Дженнифер планировала отметить Рождество в компании своих детей, бойфренда и его дочек от предыдущих отношений. По словам артистки, завершившей съёмки в фильме "Женись на мне", этот год для неё был очень напряжённым.