Лучший друг Дженнифер Лоуренс покончил с собой, разбив ей сердце

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Лучший друг Дженнифер Лоуренс покончил с собой, разбив ей сердце

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Коллаж © L!FE. Фото © Facebook/Clay Adler //DDNY/Broadimage /EAST NEWS

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс убита горем в связи со смертью её лучшего друга — звезды американских реалити-шоу Клея Адлера. Молодой актёр покончил с собой в прошлом месяце во время поездки с друзьями в возрасте 27 лет.

Звезда ТВ-шоу на канале MTV Клей Адлер поехал вместе со своими друзьями на гастроли. 25 марта, во время пребывания в пустыне, он нанёс себе несовместимые с жизнью увечья — и скончался на следующий день в больнице.

Клей был другом детства Дженнифер Лоуренс, он всегда напоминал ей о том, с чего начиналась её звездная карьера. Адлер был добрым и отзывчивым парнем. Несколько лет назад он завещал отдать свои органы нуждающимся пациентам, и благодаря этому спас несколько жизней. Кинозвезда очень тяжело переживает эту утрату.

Я всегда буду с любовью вспоминать о нём. Не хочу, чтобы такое случилось с кем-нибудь ещё

Дженнифер Лоуренс

Автор:
Юлия Зинченко
ЮЗ
Юлия Зинченко
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