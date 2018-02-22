Перед разводом муж Дженнифер Энистон нашёл в доме любовные письма от Брэда Питта

По словам источника, в записках были милые послания, например "Ты сегодня прекрасно выглядишь".

Разрыв Дженнифер Энистон и Джастина Теру, с которым актриса была в браке два года, обрастает новыми слухами. Так, по информации Us weekly, причиной развода стали любовные письма от Брэда Питта, которые и нашёл 49-летний актёр. Записки якобы были написаны два года назад и всё это время хранились в доме Энистон.

По словам источника, это были маленькие милые записочки, как, например, "Ты прекрасно сегодня выглядишь" или "Я уже соскучился".

Джен заверила его, что эти записки ничего не значат для неё, но Джастин всё равно не был в восторге. На него иногда наступало чувство незащищённости, как и в тот раз Источник

Дженнифер объявила о планах развестись с Джастином на прошлой неделе. Теперь паре предстоит решить, как они разделят совместное имущество. Так, например, актриса оставит себе бриллиантовое кольцо в восемь карат с изумрудом. Его стоимость составляет $500 тыс.

Впрочем, сами актёры заявили, что их развод является обоюдным решением и они остаются хорошими друзьями.