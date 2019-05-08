Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца, заставив забыть, что ей 50

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Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца, заставив забыть, что ей 50

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Фото: instagram / jennifer_aniston_the_official

Дженнифер Энистон занимает прочную позицию в ряду звёзд, которые, по словам поклонников, пьют эликсир молодости. Актриса в очередной раз подтвердила слова фанатов, снявшись для глянца. Фото артистки украсит обложку июньского номера Harper's Bazaar.

Энистон показала идеальную фигуру, позируя в платье с длинным разрезом и глубоким эффектным декольте. Артистка, за спиной у которой романы с актёрами Брэдом Питом и Джастином Теру, рассказала в интервью изданию о том, какими качествами должен обладать её партнёр. А также отметила, что, несмотря на возраст, чувствует себя всё той же Джен, только менее резвой.

<p>Фото: harpersbazaar / Alexi Lubomirski</p>

[У него должны быть] чувство юмора, чувство собственного достоинства, уверенность, доброта, щедрость. И хорошие люди вокруг

Дженнифер Энистон

<p>Фото: harpersbazaar / Alexi Lubomirski</p>

Кроме того, звезда "Друзей" решилась на пикантный снимок топлес. Актриса предстала перед объективом с голой грудью, которую прикрывала рукой. Образ дополняли короткие шорты, тёмные колготки и туфли на каблуках — атрибуты роковой красотки. Энистон отметила, что в подобных снимках нет ничего оскорбительного, и посоветовала людям не стыдиться своих тел.

<p>Фото: harpersbazaar / Alexi Lubomirski</p>

Да, на одном из снимков я позирую без верха. Но там нет ничего оскорбительного. <...> Я думаю, наши тела прекрасны и мы должны чувствовать себя комфортно независимо от возраста

Дженнифер Энистон

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