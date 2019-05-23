Энистон раскрыла свои последние слова Джоли перед тем, как она увела Питта

В 2004 году начались съёмки фильма "Мистер и миссис Смит", главные роли в котором исполнили Анджелина Джоли и Брэд Питт. Именно тогда с будущей разлучницей познакомилась Дженнифер Энистон.

Дженнифер Энистон впервые встретила Анджелину Джоли на парковке недалеко от съёмочной площадки финальных серий "Друзей". Это произошло всего за несколько дней до того, как Питт и Джоли, уже снимавшиеся на тот момент в фильме "Мистер и миссис Смит" в роли супругов, завели роман. Об этом Энистон рассказала в интервью журналу Vanity Fair.

Я увидела её, остановила машину, представилась и сказала: "Брэд очень рад, что работает с тобой. Надеюсь, вы хорошо проводите время на съёмочной площадке!" Дженнифер Энистон

В то время между Энистон и Питтом уже были недомолвки: актёр выступал против того, чтобы жена продолжала сниматься в "Друзьях", хотя за каждый из финальных эпизодов она получала по одному миллиону долларов. Энистон заявила, что, познакомившись с Джоли, он эмоционально дистанцировался от неё.

Брэд Питт и Энистон развелись после пяти лет брака. Вскоре Питт начал встречаться с Джоли, и позже они утверждали, что полюбили друг друга именно на съёмочной площадке. В 2019 году на фоне развода пары появились слухи о воссоединении Брэда Питта с первой женой.

Брэд Питт прокомментировал слухи о возвращении к Энистон