Энистон раскрыла свои последние слова Джоли перед тем, как она увела Питта

Дженнифер Энистон впервые встретила Анджелину Джоли на парковке недалеко от съёмочной площадки финальных серий "Друзей". Это произошло всего за несколько дней до того, как Питт и Джоли, уже снимавшиеся на тот момент в фильме "Мистер и миссис Смит" в роли супругов, завели роман. Об этом Энистон рассказала в интервью журналу Vanity Fair.
Я увидела её, остановила машину, представилась и сказала: "Брэд очень рад, что работает с тобой. Надеюсь, вы хорошо проводите время на съёмочной площадке!"
Дженнифер Энистон
В то время между Энистон и Питтом уже были недомолвки: актёр выступал против того, чтобы жена продолжала сниматься в "Друзьях", хотя за каждый из финальных эпизодов она получала по одному миллиону долларов. Энистон заявила, что, познакомившись с Джоли, он эмоционально дистанцировался от неё.
Брэд Питт и Энистон развелись после пяти лет брака. Вскоре Питт начал встречаться с Джоли, и позже они утверждали, что полюбили друг друга именно на съёмочной площадке. В 2019 году на фоне развода пары появились слухи о воссоединении Брэда Питта с первой женой.
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