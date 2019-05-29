Энистон обвинила Питта в том, что он спал с Джоли ещё до их разрыва

В 2005 году Дженнифер Энистон и Брэд Питт расстались спустя 5 лет брака. В то время они оба утверждали, что остались друзьями, а винить в разрыве некого.

Официальная причина расставания одной из самых красивых и гармоничных пар Голливуда — всё произошло мирно и по обоюдному согласию. Никаких измен, предательств и драмы. Энистон и Питт пытались заверить журналистов и поклонников, что их отношения "завершились так же красиво, как начались". Но это мало похоже на правду, во всяком случае, так думает сама Энистон, сообщает The Sun.

Все прекрасно знают, что произошло потом: на съёмках фильма "Мистер и миссис Смит" актёр завёл роман с Анджелиной Джоли. Но Питт всегда утверждал, что не изменял Энистон до их разрыва и вступил в новые отношения, лишь закончив старые. Дело якобы было вовсе не в другой женщине.

Но в первом интервью после разрыва, которое актриса дала журналу Vanity Fair, она сообщила, что сама в этом сомневается. Спустя всего несколько дней после того, как Энистон и Питт объявили о своём "дружеском" расставании, актриса увидела кадры, снятые папарацци на пляже в Кении.

Питт и Джоли поехали на отдых вместе с 3-летним сыном актрисы Мэддоксом. Те снимки шокировали весь мир, и в первую очередь они шокировали Энистон. После этого актриса уже не могла верить словам бывшего мужа, что они с Джоли не спали друг с другом до их развода.

Энистон раскрыла свои последние слова Джоли перед тем, как она увела Питта