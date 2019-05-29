Энистон обвинила Питта в том, что он спал с Джоли ещё до их разрыва

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Энистон обвинила Питта в том, что он спал с Джоли ещё до их разрыва

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Фото © Ben Hassett, InStyle

В 2005 году Дженнифер Энистон и Брэд Питт расстались спустя 5 лет брака. В то время они оба утверждали, что остались друзьями, а винить в разрыве некого.

Официальная причина расставания одной из самых красивых и гармоничных пар Голливуда — всё произошло мирно и по обоюдному согласию. Никаких измен, предательств и драмы. Энистон и Питт пытались заверить журналистов и поклонников, что их отношения "завершились так же красиво, как начались". Но это мало похоже на правду, во всяком случае, так думает сама Энистон, сообщает The Sun.

<p>Фото © Mario Testino, Vanity Fair</p>

Все прекрасно знают, что произошло потом: на съёмках фильма "Мистер и миссис Смит" актёр завёл роман с Анджелиной Джоли. Но Питт всегда утверждал, что не изменял Энистон до их разрыва и вступил в новые отношения, лишь закончив старые. Дело якобы было вовсе не в другой женщине.

<p>Фото © Ben Hassett, InStyle</p>

Но в первом интервью после разрыва, которое актриса дала журналу Vanity Fair, она сообщила, что сама в этом сомневается. Спустя всего несколько дней после того, как Энистон и Питт объявили о своём "дружеском" расставании, актриса увидела кадры, снятые папарацци на пляже в Кении.

<p>Фото © Кадр из фильма &#34;Мистер и миссис Смит&#34;</p>

Питт и Джоли поехали на отдых вместе с 3-летним сыном актрисы Мэддоксом. Те снимки шокировали весь мир, и в первую очередь они шокировали Энистон. После этого актриса уже не могла верить словам бывшего мужа, что они с Джоли не спали друг с другом до их развода.

Энистон раскрыла свои последние слова Джоли перед тем, как она увела Питта

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