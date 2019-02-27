Самый красивый преступник остался ни с чем. Дочь миллиардера ушла от него

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Самый красивый преступник остался ни с чем. Дочь миллиардера ушла от него

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Фото: instagram/chloegreen5

Кажется, у 35-летнего Джереми Микса и 27-летней наследницы империи Topshop Хлои Грин в отношениях наметился разлад, несмотря на слухи о помолвке.

Самый красивый преступник в мире и его богатая избранница поругались в клубе Cavalli в Дубае. Парочка прибыла на презентацию нового бренда одежды. И Джереми чувствовал себя там как рыба в воде, пишет Daily Mail. А вот Хлое, по словам источника, было не совсем комфортно оставаться в стороне.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/chloegreen5/" target="_blank"><strong>chloegreen5</strong></a></p>

Джереми был в своей стихии. Общался с гостями и стал душой вечеринки. Хлоя была едва заметна и большую часть ночи находилась в его тени. Они улыбались, позируя фотографам, но позже ночью всё пошло наперекосяк

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<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/chloegreen5/" target="_blank"><strong>chloegreen5</strong></a></p>

В итоге влюблённые начали выяснять отношения на повышенных тонах. И Джереми покинул вечеринку один. А вскоре Хлоя стала выкладывать фото в "Инстаграме" без кольца, которое поклонники считали помолвочным. Пара намекнула на помолвку в 2018-м, тогда же девушка показала украшение. Правда, официально слухи о свадьбе они не подтверждали. А по словам источника, и вовсе не собирались узаконивать свои отношения.

Они проводят время порознь, чтобы всё обдумать. Хлоя была очень расстроена тем, что произошло в Дубае, и пытается понять, чего она хочет

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<p>Снимки Хлои без кольца. Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/chloegreen5/" target="_blank"><strong>chloegreen5</strong></a></p>

Напомним, что об отношениях Микс и Хлои стало известно полтора года назад. За это время пара успела обзавестись ребёнком — они воспитывают десятимесячного сына Джейдена.

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