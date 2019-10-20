Секс, наркотики и оружие. Что мы узнали о звезде "Мстителей", пока он разводился

Джереми Реннер, исполнивший роль Соколиного Глаза, уже пять лет судится со своей бывшей женой. За это время достоянием общественности успели стать самые пикантные факты его биографии.

Голливуд продолжает наблюдать за одним из самых громких судебных процессов в своей истории. Звезда "Мстителей" Джереми Реннер вот уже пять лет разводится со своей женой Сонни Пачеко, по ходу дела становясь героем всё новых скандалов, сообщает The Sun.

Брак по расчёту

Реннер и Пачеко познакомились в 2011 году на съёмках блокбастера "Миссия невыполнима: Протокол Фантом". В 2013 году у пары родилась дочь Эва, а в 2014-м молодые родители связали себя узами брака. Семейная жизнь продлилась недолго: уже через 10 месяцев Пачеко подала на развод. О том, что актёры женаты, стало известно лишь за 3 месяца до их разрыва.

По словам Пачеко, Реннер не уделял должного внимания дочери. Актёр в свою очередь заявил, что целью их брака было получение его суженой, уроженки Канады, американского гражданства. Версию Реннера поддержал его друг Кристофер Уинтерс.

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Пачеко также обвинила Реннера в невыплате алиментов на общую сумму более $50 тысяч. В 2016 году Реннер согласился выплатить $41 тысячу, но два года спустя, заработав больше $11 млн за участие в очередных "Мстителях", он был вынужден раскошелиться уже на $300 тысяч.

Биполярное расстройство

В суде были обнародованы СМС пятилетней давности, которые дают понять, насколько натянутыми были отношения супругов. В одном из них Реннер обвиняет бывшую жену в том, что она "играет роль жертвы", на что та отвечает ему, что вынуждена мириться с его "приступами биполярного расстройства". Реннер парирует, утверждая, что этим заболеванием страдают члены её семьи и что ему остаётся "лишь молиться о том, чтобы их гены не передались ребёнку".

Пачеко также сообщила, что однажды её супруг угрожал убить себя, засунув себе в рот пистолет, и в итоге выстрелил в потолок, создав угрозу для Эвы, мирно спавшей в своей спальне.

Сексуальная ориентация

В переписке бывших супругов также упоминается тема сексуальных предпочтений Реннера. В 2010 году один из школьных учителей актёра заявил, что он гей. В интервью изданию Hollywood Reporter исполнитель роли Соколиного Глаза назвал это полной чушью и в резкой форме поставил точку в обсуждении этой темы.

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Наркозависимость

Пачеко рассказала суду и о том, как небрежно её бывший супруг обращался с наркотиками, которыми, по её словам, он злоупотреблял. Однажды Реннер оставил немного порошка в ванной комнате, причём вещество оказалось в зоне досягаемости Эвы. К счастью, её мать вовремя это заметила.

О другом случае поведала бывшая подружка актёра Кармен Орфорд. По её словам, однажды она пришла к Реннеру домой и он был под кайфом. Как же она была удивлена, когда всего через пару минут он уже знакомил её со своей дочерью.

Оргии

Запрещённые вещества не единственное "взрослое" увлечение Реннера, о котором стало известно благодаря его разводу. По многочисленным свидетельствам, актёр нередко устраивал сексуальные оргии, подчас невзирая на то, что его дочь находилась дома. Одна из его знакомых, Лили Фаге, рассказала, как вместе с актёром принимала участие в сексе втроём, по окончании которого увидела его дочь Эву, спустившуюся на первый этаж в поисках отца. "Я и подумать не могла, что Эва дома", — признаётся Фаге.

Реннер также посылал своим любовницам откровенные фотографии и видео. "Он скидывал мне ролики, где ласкал себя и говорил, что хочет наказать меня", — рассказывает всё та же Кармен Орфорд. Некоторые клипы актёр записывал прямо в Snapchat, где был зарегистрирован под инициалами дочери.

Чувство меры

Недавно Реннер снова порадовал публику, но на этот раз не свежей ролью или очередной колкостью в адрес бывшей жены, а парой неоднозначных творческих проектов. Сначала он выпустил приложение Jeremy Renner для "непосредственного общения с поклонниками по всему миру", которое пришлось закрыть после массированной атаки интернет-троллей. А затем неожиданно для всех стал записывать песни для саундтреков к фильмам с собственным участием. Звезда родилась?

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