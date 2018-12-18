Лучший мой подарочек! "Самая горячая бабушка" снялась для праздничного календаря

48-летняя мама четырёх детей Джина Стюарт из Австралии, у которой уже подрастает и внучка, в очередной раз показала, что позволяет ей претендовать на звание самой горячей бабушки в мире.

Джина поделилась откровенными фотографиями, которые она делала для голого праздничного календаря на 2019 год. Австралийка с впечатляющей грудью позировала почти обнажённой, прикрывшись лишь бюстгальтером в виде праздничной ленты с бантом. А на голове у неё была шапочка Санты.

По словам блондинки, у издания ограниченный тираж и его печатная версия уже распродана. Теперь в ход пойдёт электронный вариант, и Стюарт просит поклонников поторопиться с заказом. Ведь в календарь горячая бабушка включила много эффектных снимков — например, фронтальное фото топлес, которое раньше нигде не публиковала.

Джина стала известна после того, как вышла в финал конкурса Miss Maxim. Теперь у австралийки, которая не выглядит на свой возраст, 125 тыс. подписчиков в "Инстаграме", которых она нередко радует провокационными снимками. В этот раз фанаты тоже оказались рады такому "подарку" и сделали женщине немало комплиментов.

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