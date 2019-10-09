Клоун, сводящий с ума. Поклонники Джокера, совершившие жуткие преступления

Фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом бьёт рекорды в мировом кинопрокате. Однако общественность встревожена. В США усиленные наряды полиции патрулируют кинотеатры и отсекают зрителей в клоунских костюмах. В Испании также запретили смотреть фильм в нарядах или масках. Неудивительно, ведь клоун-маньяк Джокер не раз становился примером для людей, которые совершали не киношные, а реальные преступления.

Джеймс Холмс

23-летний студент-биохимик устроил резню в американском городке Аврора. В 2012 году он пришёл на премьеру фильма "Бэтмен. Возрождение легенды". Холмс был ярым фанатом комиксов и компьютерных игр. Кроме того, он наблюдался у психотерапевта, в разговоре с которым не раз сравнивал себя с клоуном-психопатом из комиксов про Бэтмена.

К бойне Холмс подготовился заранее: купил дымовые шашки, винтовку, ружьё, пистолет и противогаз. Холмс покрасил волосы в красный цвет, чтобы походить на Джокера. Когда в фильме началась стрельба, он достал винтовку и открыл огонь. Холмс застрелил 12 человек, ранил 58. Зрители сперва не понимали, что стрельба реальна, а не в кино. Холмс сдался полиции без сопротивления. Его приговорили к 12 пожизненным срокам.

Ким де Гелдер

В 2009 году этот 20-летний продавец цветов из обеспеченной семьи совершил одно из самых страшных преступлений в Бельгии. Он нарядился и сделал себе макияж, чтобы походить на Джокера. Кроме того, взял нож и пошёл в детский сад "Страна сказок" в городе Дендермонде. На входе он сказал охране, что хочет сделать детям сюрприз. А когда его пустили внутрь, Ким де Гелдер напал на малышей.

Он убил двух 9-месячных малышей и пожилую воспитательницу, которая их защищала. Ещё 13 детей были ранены. Преступление он совершил в годовщину гибели исполнителя роли Джокера, актёра Хита Леджера. На допросе Ким де Гелдер смеялся полицейским в лицо и заявлял: "Я клоун-убийца, это всё игра". Убийцу осудили пожизненно. Сперва держали в отдельной камере. Теперь перевели в общую, где его регулярно избивают сокамерники.

Кристофер Ланум

25-летний военнослужащий США Кристофер Ланум был фанатом Джокера. По словам его подруги, Ланум фактически обожествлял персонажа и ненавидел его противника Бэтмена. Стены его комнаты в казарме на военной базе украшали многочисленные постеры и маски злодея. Он прочёл про него все комиксы и посмотрел фильмы. Однажды вечером — в марте 2009 года — Ланум оделся как клоун из комикса, нанёс на лицо грим, взял дробовик, электрошокер и нож.

Затем Ланум с ножом напал на своего соседа по казарме и нанёс тому несколько ударов. Затем Кристофер Ланум вместе подругой сел в машину и поехал в парк, где их уже настигла полиция. По словам подруги, в парке они хотели посмотреть красивый рассвет. Раскрашенный под Джокера Ланум вышел из машины и с дробовиком в руках пошёл на полицейских. Как только он направил ружьё в их сторону, Кристофера Ланума тут же застрелили.