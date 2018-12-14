Снова в игре! Джонни Деппа сняли за поцелуями с таинственной блондинкой

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Снова в игре! Джонни Деппа сняли за поцелуями с таинственной блондинкой

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Поклонники актёра отметили, что благодаря новым отношениям он стал лучше выглядеть.

После тяжёлого развода с Эмбер Хёрд в 2017 году Джонни Депп больше не решался на новые отношения. Но совсем недавно 55-летний актёр обрадовал своих поклонников после того, как в Сети появилась его фотография с неизвестной блондинкой. На снимке знаменитость целует женщину в губы, но всё не так, как кажется на первый взгляд, сообщает Daily Mail.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/letitia_frye/" target="_blank">letitia_frye</a></p>

Пользователи Сети тут же начали поздравлять Деппа с новым романом. Некоторые также отметили, что отношения пошли ему на пользу, ведь актёр стал намного лучше выглядеть. Однако "возлюбленная" Деппа решила прояснить ситуацию в комментариях под фото.

Спокойнее, мы всего лишь друзья. Мы собирали деньги на благотворительный проект. И это всё ради того, чтобы помочь детям!

Летиция Фрай

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/letitia_frye/" target="_blank">letitia_frye</a></p>

На этом же ежегодном рождественском концерте Депп продал одну из своих гитар, а полученные деньги были пожертвованы на строительство некоммерческого центра The Rock Teen.

Депп и Хёрд завершили развод в январе 2017 года. По версии актрисы, бывший супруг напал на неё и бросил в лицо телефон, после чего у неё остались синяки.

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