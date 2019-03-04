Больше не "ха-ха офигенно". Депп раскрыл правду об изменах бывшей жены с Маском

Недавно известный актёр Джонни Депп подал в суд на свою бывшую жену Эмбер Херд. По иску она должна будет выплатить ему 50 млн долларов за клевету. И теперь Депп решил добавить масла в огонь и раскрыть некоторые подробности прошлой ссоры, пишет Daily Mail.

55-летний актёр и Эмбер Херд познакомились на съёмках фильма "Ромовый дневник", а поженились в феврале 2015 года. По словам Деппа, интрижка Херд и Илона Маска началась через месяц после свадьбы. Парочка пользовалась частым отсутствием актёра, а Маск не стеснялся по вечерам навещать Эмбер в их общем с Деппом доме.

Депп и Херд с громким скандалом расстались в мае 2016 года, и 32-летняя актриса обвинила Деппа в домашнем насилии. Никаких доказательств этому не нашлось, но пара развелась и подписала договор о неразглашении. Однако Эмбер его тут же нарушила в попытке переманить на свою сторону общественность. Но та история закончилась, и теперь представители Илона Маска утверждают, что изобретатель Теслы и Эмбер не общались до самого развода с Деппом.

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В недавнем иске о клевете Депп указал, что обвинения в побоях — абсолютная ложь и Херд это сделала, чтобы привлечь внимание к себе. В декабре прошлого года актриса заявила, что из-за признаний ей теперь поступают угрозы, а неудачи преследуют её на работе. Поэтому иск Деппа стал ответом актёра на новые заявления Херд.