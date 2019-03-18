Джонни Депп передал суду 87 видео, которые раскрыли настоящее лицо Эмбер Хёрд

55-летний актёр недавно предъявил к бывшей жене иск о клевете на 50 млн долларов и продолжает присылать суду доказательства того, что жертвой на самом деле был он, пишет Lad Bible.

Хоть развод пары давно завершился и стороны пришли к соглашению, скандал вокруг бывших супругов не утихает. Джонни Депп уже раскрыл, что его на тот момент жена изменяла ему с Илоном Маском во время рабочих разъездов актёра, а также то, что Хёрд швырнула в него бутылкой водки и чуть не оставила Деппа без пальца.

Чтобы подкрепить свои слова об этом случае и многих других, Джонни Депп предоставил суду 87 видео с домашних камер видеонаблюдения, на которых Эмбер ведёт себя агрессивно, пинается и избивает его. Представители Деппа заявили, что Хёрд пошла на опережение и выдвинула обвинения против Деппа, чтобы подстегнуть свою карьеру и популярность.

32-летняя актриса, по словам адвокатов Деппа, из-за своих обвинений смогла запрыгнуть в поезд движения #MeToo. Хёрд стала первой актрисой, назначенной на пост борца за права человека в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека, представителем прав женщин в Американском союзе защиты гражданских свобод и мировым оратором компании L'Oréal Paris.

Больше не "ха-ха офигенно". Депп раскрыл правду об изменах бывшей жены с Маском