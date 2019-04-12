Эмбер Хёрд раскрыла суду, как над ней издевался пьяный Джонни Депп

А между тем эпопея между Джонни Деппом и его бывшей женой и не думает прекращаться. Недавно 55-летний актёр предъявил к Хёрд иск о клевете на 50 млн долларов и предоставил 87 видеодоказательств её нападений на него. Актриса наконец-то нанесла ответный удар, сообщает Mirror.

В свою защиту 32-летняя Хёрд представила суду показания, подкрепив их старыми фото, где актриса с синяками на лице грустно смотрит в сторону. Девушка в ярких красках поведала, какие дебоши устраивал пьяный Депп и как именно он над ней издевался. Правда, это больше похоже на сценарий к боевику или триллеру.

Хёрд заявила, что, когда 55-летний актёр пил или принимал наркотики и медикаменты, он превращался в настоящего монстра. Он издевался над девушкой и избивал её, а наутро не помнил ничего и лишь извинялся. Эмбер постоянно прощала его, но в этом и была её ошибка, считает она.

Я забаррикадировалась в комнате, но Джонни выломал дверь. В этот вечер он избивал меня, толкал на пол, душил и плевал в лицо. На следующий день я вышла к Джонни, и он швырнул меня на столик, но тот подломился подо мной, и я сильно ударилась об пол Эмбер Хёрд

Девушка попыталась уползти от взбешённого Джонни, но он набросился на неё, порвал на ней одежду и пытался задушить. Вокруг были осколки и обломки дерева, актриса пыталась бороться, но ничего не получалось. В итоге у неё остались шрамы от порезов на руках и ногах. Но предоставить фото в качестве доказательств суду Хёрд не смогла.

Джонни Депп передал суду 87 видео, которые раскрыли настоящее лицо Эмбер Хёрд