Чем танцовщица из Питера покорила сердце Джонни Деппа: 10 завораживающих фото

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Чем танцовщица из Питера покорила сердце Джонни Деппа: 10 завораживающих фото

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Фото: instagram/polinaglen

Поклонниц 55-летнего Джонни Деппа расстроила новость о том, что, оказывается, сердце одного из самых желанных мужчин планеты снова несвободно. И покорила его уроженка Санкт-Петербурга.

Актёр встречается с танцовщицей гоу-гоу Полиной Глен, переехавшей ради танцевальной карьеры в США. В Петербурге у неё была своя школа танца L.I.P.S.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/polinaglen/" target="_blank"><strong>polinaglen</strong></a></p>

Россиянка покорила не только голливудскую звезду, но и сердца 135 тысяч человек, которые подписаны на неё в "Инстаграме"

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/polinaglen/" target="_blank"><strong>polinaglen</strong></a></p>

Где девушка, участвовавшая в русском реалити-шоу Go-Go Girls, выкладывает в том числе ролики с откровенными танцами и горячие снимки

Однако, по словам источников, в жизни Полина довольно скромная, что и подкупило артиста

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/polinaglen/" target="_blank"><strong>polinaglen</strong></a></p>

Она не охотница за деньгами. И очень скромная. Думаю, поэтому он её так любит. <...> Она любит его музыку, он играет для неё на пианино

Источник

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/polinaglen/" target="_blank"><strong>polinaglen</strong></a></p>

В детстве Полина занималась музыкой — играла на скрипке в оркестре. Видимо, и это сыграло свою роль и тронуло музыканта Деппа

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/polinaglen/" target="_blank"><strong>polinaglen</strong></a></p>

Девушка сопровождала возлюбленного во время гастролей его группы Hollywood Vampires в Москве в 2018 году

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/polinaglen/" target="_blank"><strong>polinaglen</strong></a></p>

Парочка встречается уже около года, Полина живёт в его особняке, и намерения у Джонни самые серьёзные

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/polinaglen/" target="_blank"><strong>polinaglen</strong></a></p>

Полина сказала, что они собираются пожениться и он хочет поехать в Россию, чтобы встретиться с её родителями

Источник

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/polinaglen/" target="_blank"><strong>polinaglen</strong></a></p>

Теперь поклонницам актёра и скандальной Эмбер Хёрд, похоже, остаётся кусать локти

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/polinaglen/" target="_blank"><strong>polinaglen, twitter/</strong></a><a href="https://twitter.com/vKxFd4zbutWUP7S" target="_blank"><strong>vKxFd4zbutWUP7S</strong></a></p>

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