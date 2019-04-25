Чем танцовщица из Питера покорила сердце Джонни Деппа: 10 завораживающих фото

Поклонниц 55-летнего Джонни Деппа расстроила новость о том, что, оказывается, сердце одного из самых желанных мужчин планеты снова несвободно. И покорила его уроженка Санкт-Петербурга.

Актёр встречается с танцовщицей гоу-гоу Полиной Глен, переехавшей ради танцевальной карьеры в США. В Петербурге у неё была своя школа танца L.I.P.S.

Россиянка покорила не только голливудскую звезду, но и сердца 135 тысяч человек, которые подписаны на неё в "Инстаграме"

Где девушка, участвовавшая в русском реалити-шоу Go-Go Girls, выкладывает в том числе ролики с откровенными танцами и горячие снимки

Однако, по словам источников, в жизни Полина довольно скромная, что и подкупило артиста

Она не охотница за деньгами. И очень скромная. Думаю, поэтому он её так любит. <...> Она любит его музыку, он играет для неё на пианино Источник

В детстве Полина занималась музыкой — играла на скрипке в оркестре. Видимо, и это сыграло свою роль и тронуло музыканта Деппа

Девушка сопровождала возлюбленного во время гастролей его группы Hollywood Vampires в Москве в 2018 году

Парочка встречается уже около года, Полина живёт в его особняке, и намерения у Джонни самые серьёзные

Полина сказала, что они собираются пожениться и он хочет поехать в Россию, чтобы встретиться с её родителями Источник

Теперь поклонницам актёра и скандальной Эмбер Хёрд, похоже, остаётся кусать локти