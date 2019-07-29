Появилось шокирующее фото Деппа, лежащего на носилках после драки с Эмбер Хёрд

Роман Джонни Деппа с Хёрд был ярким и впечатляющим, но их расставание только усилило накал страстей.

В деле бурной пары появились новые подробности. В СМИ опубликовали фото, на котором Джонни Депп якобы предстал с последствиями нападений его бывшей супруги Эмбер Хёрд. На снимке актёр лежит на носилках в тёмных очках, его палец обёрнут тканью, а на щеке видно пятно.

По словам актёра, в 2015 году в их доме в Австралии Хёрд кинула в него бутылку, которой чуть не отрезала ему палец. А потом ещё и затушила сигарету о его щёку. Эмбер впала в ярость, узнав о том, что ей нужно будет подписать брачное соглашение, пишет The Blast.

Разрыв голливудской пары сопровождался тем, что Эмбер Хёрд первая предъявила бывшему возлюбленному обвинения в домашнем насилии. В ответ Депп обвинил её в клевете, а потом и в том, что, наоборот, это он был жертвой и пострадал от рук девушки. Теперь актёр намерен отсудить 50 миллионов долларов.

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