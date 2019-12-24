Опубликованы нежные СМС, которые мать Эмбер Хёрд писала Деппу во время развода

Артисты всё ещё ведут судебные тяжбы, в процессе которых выясняются новые подробности их разрыва.

Так, сейчас в суде представили переписку мамы Эмбер Пейдж Хёрд с Джонни Деппом. Женщина тайно посылала ему СМС 27 мая 2016 года, когда был подписан запретительный приказ, согласно которому актёру нельзя было приближаться к Эмбер. Тогда Хёрд осталась жить в их семейном доме после предполагаемой драки, а Депп вынужден был искать другое жильё.

Тогда Пейдж трогательно обратилась к Деппу, отметив, что ей очень жаль, что так вышло, пишет The Blast. Женщина рассказала, что никто не хотел такого исхода, а Хёрд подать заявление надоумили адвокаты, которые заявили, что в противном случае её выселят из дома. Однако расстроенный ситуацией актёр отреагировал довольно жёстко.

Если она не хотела, чтобы выносили запретительный приказ, не хотела выставлять меня жестоким человеком, способным избить жену, то зачем пошла в суд с фото, где её якобы избили? Что должны думать мои дети? Ни я, ни они этого не заслуживаем Джонни Депп

Мать Хёрд с сожалением ответила артисту, попросив, чтобы Депп не рассказывал об их переписке Эмбер, если вдруг они снова заговорят. Напоследок она добавила подпись "Люблю тебя, сынок".