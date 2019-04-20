Траволта так же крут, как и 40 лет назад: актёр повторил своё культовое движение

На днях 65-летний известный актёр поделился с фанатами приятным известием о фильме 1977 года "Лихорадка субботнего вечера". По всему миру альбом с саундтреком к фильму купили рекордное количество раз, в честь чего Траволта и выложил фото с наградой за успех, пишет Daily Mail.

Сразу после выхода картина приобрела небывалую популярность и вошла в историю, принеся известность Джону Траволте и задав тон некоторым модным течениям на долгие годы. И вот наконец-то появился ещё один повод гордиться фильмом. По этому поводу актёр и выложил фото в "Инстаграме", где показал свою позу, ставшую культовой для танцев в стиле диско.

Перед ним на снимке стоит платиновая награда, которую Американская ассоциация звукозаписывающих компаний присудила альбому с саундтреком за успешные продажи. В общем счёте было реализовано 45 млн копий пластинки, что является невероятно успешным результатом. Под фото Траволта процитировал самую известную песню из альбома — Stayin' alive.

Неважно, брат ты или мать, ты продолжаешь жить!" Спасибо всем огромное! Только что получил платиновую награду за продажу 45 млн копий саундтрека к "Лихорадке субботнего вечера Джон Траволта

В комментариях фанаты сразу же поздравили актёра с таким достижением. "Вы достойны этого!", "Ого, легендарная вещь!", "Вы мой самый любимый актёр", — писали восторженные поклонники. А кто-то решил по такому случаю пересмотреть фильм, ведь он того стоит.