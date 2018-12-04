Фото пса Джорджа Буша, который не отходит от его гроба, разбило сердца миллионам

Трогательным снимком о собачьей верности поделился пресс-секретарь 41-го президента США Джим Макграт с подписью: "Миссия окончена", пишет cnn.com. Также оно появилось в "Инстаграме", посвящённом псу.

Фотография печального лабрадора, лежащего у гроба своего умершего хозяина, стала вирусной в Сети. Собаку зовут Салли, она была верным другом и помощником 94-летнего мужчины, после того как в начале года скончалась его жена Барбара.

Несмотря на то что вместе хозяин и служебный пёс провели всего несколько месяцев, собака тосковала так сильно, как могут только эти преданные животные. Но после погребения президента Салли снова отправится помогать ветеранам — в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида. Как бы грустно, по словам Джорджа Буша — младшего, ни было расставаться с псом.

А пока над трогательным фото льют слёзы комментаторы, которые восхищаются любовью и верностью пса. За несколько часов только в "Твиттере" оно собрало 133,6 тыс. сердец, в "Инстаграме" — около 77 тыс. и 54 тыс. на reddit.

Каждый раз, когда я смотрю на это фото, я плачу samanthakrulicki

Мы не заслуживаем собак. Мы не достойны их непоколебимой преданности и безусловной любви A1A5KA

Спасибо, Салли, президенту повезло с тобой jennifer.mcandrews

Что символично, пса-помощника назвали в честь пилота Чесли Салленбергера, который спас 155 человек в 2009 году, успешно посадив самолёт на реку Гудзон. Эти события легли в основу фильма "Чудо на Гудзоне".