Джуд Лоу вышел на пляж в маленьким белых плавках, и никто не остался равнодушным

46-летний актёр продемонстрировал, что он в прекрасной физической форме, раздевшись до крошечных белых плавок на пляже в Венеции.
Вокруг него играли в волейбол девушки в бикини, а позже к прогулке по морскому побережью присоединилась коллега по первому сезону, актриса Людивин Санье.
В шоу она сыграла Эстер, которая должна была соблазнить своенравного и молодого католического папу Пия XIII, чтобы шантажом вынудить его отречься от престола. Очевидно, что во втором сезоне они продолжат общаться — и это общение будет тесным.
Второй сезон должен дать ответы на вопросы, которые мучают зрителей с 2016 года. Съёмки начались всего несколько месяцев назад, а сюжетные повороты держатся в секрете. Известно, что к актёрскому составу присоединился Джон Малкович.
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