Джуд Лоу вышел на пляж в маленьким белых плавках, и никто не остался равнодушным

В ноябре 2019 года ожидается выход второго сезона сериала Паоло Соррентино о папе римском, который будет называться "Новый Папа". Главную роль вновь исполнит Джуд Лоу.

46-летний актёр продемонстрировал, что он в прекрасной физической форме, раздевшись до крошечных белых плавок на пляже в Венеции.

Вокруг него играли в волейбол девушки в бикини, а позже к прогулке по морскому побережью присоединилась коллега по первому сезону, актриса Людивин Санье.

В шоу она сыграла Эстер, которая должна была соблазнить своенравного и молодого католического папу Пия XIII, чтобы шантажом вынудить его отречься от престола. Очевидно, что во втором сезоне они продолжат общаться — и это общение будет тесным.

Второй сезон должен дать ответы на вопросы, которые мучают зрителей с 2016 года. Съёмки начались всего несколько месяцев назад, а сюжетные повороты держатся в секрете. Известно, что к актёрскому составу присоединился Джон Малкович.