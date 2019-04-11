Джуд Лоу вышел на пляж в маленьким белых плавках, и никто не остался равнодушным

Читайте также

Джуд Лоу вышел на пляж в маленьким белых плавках, и никто не остался равнодушным

19

Фото: © Instagram/lawjude

В ноябре 2019 года ожидается выход второго сезона сериала Паоло Соррентино о папе римском, который будет называться "Новый Папа". Главную роль вновь исполнит Джуд Лоу.

46-летний актёр продемонстрировал, что он в прекрасной физической форме, раздевшись до крошечных белых плавок на пляже в Венеции.

<p>Фото: © CIAOPIX / BACKGRID, THE MEGA AGENCY</p>

Вокруг него играли в волейбол девушки в бикини, а позже к прогулке по морскому побережью присоединилась коллега по первому сезону, актриса Людивин Санье.

<p>Фото: © CIAOPIX / BACKGRID</p>

В шоу она сыграла Эстер, которая должна была соблазнить своенравного и молодого католического папу Пия XIII, чтобы шантажом вынудить его отречься от престола. Очевидно, что во втором сезоне они продолжат общаться — и это общение будет тесным.

<p>Фото: © THE MEGA AGENCY</p>

Второй сезон должен дать ответы на вопросы, которые мучают зрителей с 2016 года. Съёмки начались всего несколько месяцев назад, а сюжетные повороты держатся в секрете. Известно, что к актёрскому составу присоединился Джон Малкович.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×