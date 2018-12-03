Джулия Робертс примерила грудь Кардашьян, чтобы привлечь подписчиков в Instagram

Телеведущая и комик объяснила Джулии Робертс, что 3 миллиона подписчиков — не слишком впечатляющая цифра, и предложила увеличить их количество по фирменному рецепту семьи Кардашьян. Эллен предложила актрисе примерить накладную грудь с имитацией бикини и сделать фото на фоне тропического пляжа.
Следующим шагом Эллен порекомендовала Джулии Робертс похвастаться в "Инстаграме" своими кулинарными способностями и вручила ей пирог.
А для закрепления эффекта актриса должна была подписаться на милую школьницу и сделать фото со своим лучшим другом. В результате вышла идеальная фотография, которая должна была сделать Джулию Робертс звездой "Инстаграма".
Как ни странно, сама красотка идею не оценила и даже не выложила результат на своей странице.
Знаешь, у меня странное чувство, что я теряю подписчиков
Джулия Робертс
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