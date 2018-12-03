Джулия Робертс примерила грудь Кардашьян, чтобы привлечь подписчиков в Instagram

Американская актриса Джулия Робертс завела Instagram только этим летом, но на её страницу уже подписалось больше трёх миллионов человек. Но это количество показалось недостаточным телеведущей Эллен Дедженерес, которая вручила актрисе накладную грудь в стиле Кардашьян.

Телеведущая и комик объяснила Джулии Робертс, что 3 миллиона подписчиков — не слишком впечатляющая цифра, и предложила увеличить их количество по фирменному рецепту семьи Кардашьян. Эллен предложила актрисе примерить накладную грудь с имитацией бикини и сделать фото на фоне тропического пляжа.

Следующим шагом Эллен порекомендовала Джулии Робертс похвастаться в "Инстаграме" своими кулинарными способностями и вручила ей пирог.

А для закрепления эффекта актриса должна была подписаться на милую школьницу и сделать фото со своим лучшим другом. В результате вышла идеальная фотография, которая должна была сделать Джулию Робертс звездой "Инстаграма".

Как ни странно, сама красотка идею не оценила и даже не выложила результат на своей странице.