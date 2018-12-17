Газета вышла с опечаткой, сообщив, что "дыры Джулии Робертс с годами всё лучше"

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Газета вышла с опечаткой, сообщив, что "дыры Джулии Робертс с годами всё лучше"

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Материал американской газеты The Post-Journal, посвящённый Джулии Робертс, стал вирусным в социальных сетях и собрал сотни комментариев. Секрет необычной популярности заурядной статьи прост: её авторы допустили в заголовке весьма пикантную опечатку, сообщает The Sun.

Интервью актрисы для издания The Post-Journal вышло с интригующим заголовком "Джулия Робертс считает, что её жизнь и дыры стали лучше с возрастом". Но это вовсе не странная самопрезентация 51-летней звезды — автор материала просто перепутал слова roles (роли) и holes (дыры). На забавную опечатку обратили внимание пользователи Twitter.

Трудно поверить, что в нашей местной газете такой заголовок... Джулия Робертс будет рада узнать, что её дыры становятся лучше с возрастом

@eadavisus

<p>Фото © Twitter/eadavisus</p>

Интересно, что издатели тоже заметили опечатку, но не посчитали нужным изъять тираж — вместо этого они разместили небольшое пояснение о том, как следует читать заголовок на самом деле.

<p>Фото © Twitter/eadavisus</p>

Другие пользователи посмеялись над нелепой ошибкой и обыграли её в комментариях.

Конечно, они стали намного глубже и сложнее

@cdocoachbob

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