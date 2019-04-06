Два друга решили испытать себя, оставшись на 21 день в джунглях без еды и воды

Университетские приятели Дэниель Олифи и Джеймс Мойнихэн решили бросить вызов серым будням и оригинально провести отпуск. Парни поехали в джунгли с минимальным набором для выживания, чтобы проверить свои силы, пишет Mirror.

В тропические джунгли Малайзии 26-летний Дэниель и 27-летний Джеймс с собой взяли лишь кремень, мачете, москитную сеть, металлический контейнер для воды и аптечку. Все свои приключения парни записывали на видео, чтобы доказать миру, что человек способен справиться со многим. За три недели они в общем счёте потеряли около 20 килограммов, но вернулись в Лондон, Англию, живыми.

В первый же день парням повезло наткнуться на озеро, но они быстро потеряли к нему дорогу и остались без воды. Затем Дэн надумал соорудить небольшое убежище, но упал в ущелье и распорол руку. Пришлось обратиться в больницу.

Но затем ребята продолжили свои похождения, страдая от болезненных укусов насекомых, жары, обезвоживания, а по ночам — от гипотермии. Парням приходилось есть ягоды и жуков, но этого не хватало, поэтому Дэн и Джеймс часто теряли сознание.

Многие люди оказываются в опасной ситуации случайно, но я выбрал это сам. И могу сказать, что благодаря отпуску в Малайзии я осознал, что живу, а не существую Джеймс Мойнихэн

Для Дэна подобные затеи не в новинку. В 2014 году он прошёл от Англии до Альпов, питаясь слизняками и запивая водой из горных рек. В 2015-м он пересёк Сахару на велосипеде, проехав 1800 километров, выживая за счёт собственной мочи.

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