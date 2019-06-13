Мама спасла жизнь 8-летнему сыну, заметив на его запястье небольшое покраснение

Женщина рассказала в социальных сетях, что незадолго до этого ребёнок повредил руку во время школьной экскурсии.

Александра Редди отправила мальчика на внеплановый осмотр к врачу, когда заметила покраснение на его руке. И это решение стало спасительным для ребёнка. У Эвана был диагностирован сепсис, который ежедневно убивает около пятнадцати тысяч детей по всей Англии, сообщает Mirror.

Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает, он полностью восстановился после приёма антибиотиков. За неделю до того момента, как стало известно об опасном диагнозе, Эван слегка повредил руку во время школьной поездки в зоопарк. Этого оказалось достаточно, чтобы занести инфекцию.

На самом деле я не была шокирована, но мне было трудно осознать, что всё настолько серьёзно. Ссадины не были грязными. Но потом Эван показал мне свою руку. И я решила не тянуть с приёмом к врачу Александра Редди

41-летняя женщина также выложила фотографии тех ссадин, с которыми её сын вернулся домой. На снимках видны небольшие покраснения, которые в целом ничем не примечательны. Пост Александры стал вирусным на "Фейсбуке", где им поделились более 35 тысяч пользователей.