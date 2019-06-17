Врачи уверяли, что отец умер от сердечного приступа, — правду узнали через 9 лет

Джессике Портер было 11 лет, когда умер её любимый папа Аллан. Несмотря на то что ему исполнилось всего 32 года, врачи настаивали на том, что у мужчины произошёл сердечный приступ — этот диагноз подтвердило и посмертное вскрытие. Но семья не могла в это поверить, и так началась 9-летняя битва за правду.

В январе 2010 года Аллан обратился за медицинской помощью, почувствовав сильную боль в горле. Однако в тот же вечер врачи объявили о его смерти. Спустя годы Джессика решила узнать, не могли ли проблемы с сердцем передаться ей по наследству, и подала заявление в архив больницы в Бьюри, Великобритания, сообщает Mirror.

Семья наняла собственных экспертов, которые пришли к выводу, что посмертное заключение было неверным. В результате расследования удалось выяснить, что мужчина погиб по вине врачей, которые пренебрегли им и отпустили домой, несмотря на симптомы. Таким образом, Аллан умер от инфекции.

Папа был очень любящим, он всех поддерживал и всегда был сильным. Он боготворил своих детей. Папа был певцом и выступал в пабах и клубах. Я выросла и пошла по его стопам. Каждый раз, когда я пою, я думаю о нём Джессика

Благодаря этой победе будут пересмотрены дела ещё 25 умерших пациентов.

Мама спасла жизнь 8-летнему сыну, заметив на его запястье небольшое покраснение