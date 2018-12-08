"Моя собака трижды находила у меня рак — даже когда врачи ошиблись"

Хаски по кличке Сьерра трижды спасала жизнь своей хозяйке Стефани Херфел. Благодаря собаке женщина вовремя обращалась к врачу и начинала лечение рака яичников, сообщает Daily Mail.

В 2013 году 52-летняя Стефани Херфел впервые почувствовал дискомфорт в животе и обратилась к врачу. Специалист осмотрел женщину и сообщил, что причиной боли стала обычная киста. Он выписал пациентке обезболивающее и отправил её домой. А вот сибирский хаски по кличке Сьерра оказался не так беспечен — собака понюхала живот хозяйки и отбежала в коридор, где свернулась клубком.

Стефани решила узнать, что же так испугало собаку, и настояла на более внимательном обследовании. Три недели спустя выяснилось, что у женщины рак яичников. После химиотерапии и операции по удалению матки и селезёнки Стефани считала себя здоровой — пока три года спустя Сьерра не понюхала её живот.

Собака вновь оказалась права — у женщины случился рецидив. Опухоль дала метастазы в печень, и Стефани пришлось вновь проходить химиотерапию. А спустя год Сьерра опять заставила хозяйку обратиться к врачу — и оказалось, что рак снова вернулся.

Этой собаке я обязана жизнью. Она была настоящей находкой для меня Стефани Херфел

Сейчас Стефани нельзя назвать здоровой — она вынуждена постоянно принимать лекарства. Тем не менее женщина живёт, а медицина движется вперёд, разрабатывая всё новые средства для борьбы с её недугом. Поэтому у Стефани множество планов, и среди них — написать книгу о Сьерре.