Шурыгина откровенно — о беременности, предложении в "Останкино" и карьере певицы

Звезда эфиров Андрея Малахова Диана Шурыгина дала откровенное интервью изданию Super накануне своей свадьбы. Новоиспечённая невеста рассказала порталу о своей беременности, тем самым развенчав мифы об интересном положении. Девушка в красках описала знакомство с возлюбленным: чувства между тогда ещё 17-летней Дианой и 29-летним Андреем Шлягиным вспыхнули на съёмочной площадке после двух часов совместной работы (Андрей работает видеооператором на Первом канале. — Прим. ред.). После скромной свадьбы, которая состоится в кафе одного из спальных районов Москвы, молодожёны отправятся отнюдь не в свадебное путешествие, а в студию звукозаписи. Шурыгина планирует покорять российский шоу-бизнес в качестве певицы. В конце октября Диана обещает представить на суд своих поклонников и хейтеров дебютный трек. Полная версия интервью опубликована на YouTube-канале портала Super.
Предсвадебное интервью Дианы Шурыгиной | ЭКСКЛЮЗИВ Невеста рассказала о беременности, предложении руки и сердца под Останкинской башней, а также о начале карьеры певицы. В конце октября Шурыгина выпустит дебютный трек о жизни молодежи, записанный в дуэте. ПОЛНОЕ ВИДЕО ПО ССЫЛКЕ В ПРОФИЛЕ Как думаете, с кем споёт Диана?
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