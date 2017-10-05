Шурыгина откровенно — о беременности, предложении в "Останкино" и карьере певицы

Читайте также

Шурыгина откровенно — о беременности, предложении в "Останкино" и карьере певицы

25

Звезда эфиров Андрея Малахова Диана Шурыгина дала откровенное интервью изданию Super накануне своей свадьбы. Новоиспечённая невеста рассказала порталу о своей беременности, тем самым развенчав мифы об интересном положении. Девушка в красках описала знакомство с возлюбленным: чувства между тогда ещё 17-летней Дианой и 29-летним Андреем Шлягиным вспыхнули на съёмочной площадке после двух часов совместной работы (Андрей работает видеооператором на Первом канале. — Прим. ред.). После скромной свадьбы, которая состоится в кафе одного из спальных районов Москвы, молодожёны отправятся отнюдь не в свадебное путешествие, а в студию звукозаписи. Шурыгина планирует покорять российский шоу-бизнес в качестве певицы. В конце октября Диана обещает представить на суд своих поклонников и хейтеров дебютный трек. Полная версия интервью опубликована на YouTube-канале портала Super.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!